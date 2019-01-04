Ученые зафиксировали начало сокращения населения Китая

Население Китая в 2018 году сократилось на 1,27 миллиона человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на доклад экономиста Пекинского университета Су Цзяня и демографа Висконсинского университета И Фусяня.
Ученые подсчитали, что число родившихся в стране в прошлом году детей упало на 2,5 миллиона по сравнению с позапрошлым годом. За всю новейшую историю Китая (с 1949 года) это один из худших показателей, меньше 15 миллионов человек родилось только во время эпидемии голода и стихийных бедствий в 1960 и 1961 годах.
По мнению исследователей, эта тенденция может стать необратимой. Женщин детородного возраста в Китае намного меньше, чем мужчин, к тому же многие семьи отказываются заводить детей из-за высоких расходов на медицинскую помощь и образование.
На протяжении десятилетий Китай остается государством с самой большой численностью населения в мире. В 1970-х годах власти страны ввели политику «одна семья — один ребенок», штрафуя семьи, решившиеся завести больше детей. В январе 2016 года этот закон был отменен, а число допустимых для любой семьи детей увеличено до двух.
Отметим, что по официальным данным, население КНР начнет сокращаться в 2027 году и к 2056 году достигнет уровня 1990 года, когда в стране проживали 1,17 млрд человек. Такие прогнозы озвучила Академия общественных наук Китая.
По словам представителя Центра исследования демографии и развития при Государственном комитете здравоохранения КНР Хуан Куанши, данные которого приводит газета China Daily, количество появившихся на свет в 2018 году новорожденных в стране пошло на убыль, составив 15-16 млн человек. В то время как годом ранее эта цифра превысила 17,2 млн малышей.
Как следует из еще не оглашенных официальных подсчетов, на которые ссылается издание, в ряде городов некоторых восточных провинций Китая за последние 12 месяцев наблюдалось серьезное падение рождаемости. Среди таких крупных населенных пунктов - Циндао и Ляочэн (провинция Шаньдун), а также Нинбо (Чжэцзян).
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