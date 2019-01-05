Варфоломей подписал томос для новой украинской церкви

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал в Стамбуле в субботу томос для новой украинской церкви - Православной церкви Украины (ПЦУ).
Перед подписанием документа об автокефалии состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи новой церкви.
После этого богослужения Варфоломей принял в своей резиденции украинского президента и митрополита Епифания, после чего они вернулись в храм, где и произошло подписание томоса.
Перед подписанием состоялась молитва на украинском языке - все присутствующие имели возможность прослушать тропарь в исполнении делегации, епископата и духовенства из Украины.
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