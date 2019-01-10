Власти Франции заявили о поддержке «желтых жилетов» из-за рубежа

Французское правительство сообщило о том, что движение «желтых жилетов» получает поддержку из-за рубежа. Об этом заявил в среду, 9 января, в Париже пресс-секретарь кабинета министров Беньямин Гриву, пишет DW.

По его словам, некоторые демонстранты, проявляющие насилие, относятся к лагерю ультралевых, другие — к лагерю ультраправых.

«Только из того, что кто-то надел желтый жилет, не следует, что он разделяет те же идеи», — подчеркнул Гриву.

Пресс-секретарь правительства, в частности, критично высказался по поводу освещения демонстраций российским телеканалом «RT».

«Известно и одобрение (протестов, — Ред.) некоторыми инструментами пропаганды, которые я не хочу называть СМИ, такими, как «Russia Today», — сказал он, указав, что для некоторых демонстрантов это, напротив, «единственные свободные медиа».

Кроме того, Гриву обратил внимание на то, что некоторые члены правительства Италии открыто выразили моральную поддержку протестующим французам.

В понедельник, 7 января, член правопопулистского движения «5 звезд», входящего в правящую коалицию Италии, Луиджи ди Майо высказал солидарность с демонстрантами в желтых жилетах. Их партнер в правительстве — правая партия «Лига», членом которой является глава МВД Маттео Сальвини, — осудила проявления насилия, однако в целом поддержала протесты.