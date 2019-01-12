СМИ назвали количество участников сегодняшних акций «желтых жилетов» во Франции

Манифестации «желтых жилетов» собрали в субботу в различных городах Франции 32 тыс. человек. Такие данные привел телеканал BFM со ссылкой на сведения, неофициально полученные от силовых структур.
Телеканал подчеркнул, что это означает значительное увеличение числа участников, которых неделю назад по состоянию на середину субботы было 26 тыс. В Париже по состоянию на 14:00 по местному времени (15:00 по Киеву) насчитывалось 8 тыс. манифестантов. Это также указывает на повышение активности движения протеста: неделю назад «желтых жилетов» на улицах и площадях столицы насчитывалось в то же время не более 2 тыс.
Сейчас в Париже на проспектах поблизости от площади Звезды, где находится Триумфальная арка, проходят стычки манифестантов с полицией. В ответ на летящие в них камни полицейские и жандармы применяют гранаты со слезоточивым газом. В ход пошли в водометы, полиция проводит задержания.
По последним данным, с утра в городе задержаны уже 59 человек. До начала манифестаций полиция взяла под стражу 29 человек за наличие у них оружия или предметов, которые можно использовать в качестве оружия.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016