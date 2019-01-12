СМИ назвали количество участников сегодняшних акций «желтых жилетов» во Франции

Манифестации «желтых жилетов» собрали в субботу в различных городах Франции 32 тыс. человек. Такие данные привел телеканал BFM со ссылкой на сведения, неофициально полученные от силовых структур.

Телеканал подчеркнул, что это означает значительное увеличение числа участников, которых неделю назад по состоянию на середину субботы было 26 тыс. В Париже по состоянию на 14:00 по местному времени (15:00 по Киеву) насчитывалось 8 тыс. манифестантов. Это также указывает на повышение активности движения протеста: неделю назад «желтых жилетов» на улицах и площадях столицы насчитывалось в то же время не более 2 тыс.

Сейчас в Париже на проспектах поблизости от площади Звезды, где находится Триумфальная арка, проходят стычки манифестантов с полицией. В ответ на летящие в них камни полицейские и жандармы применяют гранаты со слезоточивым газом. В ход пошли в водометы, полиция проводит задержания.

По последним данным, с утра в городе задержаны уже 59 человек. До начала манифестаций полиция взяла под стражу 29 человек за наличие у них оружия или предметов, которые можно использовать в качестве оружия.