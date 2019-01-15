Технические трехсторонние консультации по вопросу транзита российского газа сорваны

Российский газовый монополист «Газпром» сорвал технические трехсторонние консультации по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом. Эта встреча должна была предшествовать второму раунду главных консультаций, запланированных на 21 января. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в своем Facebook.

«Логика простая — не обращать внимания ни на кого, строить „Северный поток-2“, не дожидаясь окончательных разрешений, игнорировать своих же партнеров», — написала она.

По словам Зеркаль, следует «не делать для „Газпрома“ никаких исключений и распространять на все его проекты, особенно „Северный поток-2“, все нормы ЕС, чего Украина требует уже давно».

«Очень кстати, что вопросы соответствующих изменений в газовую директиву ЕС обсуждаются в Совете ЕС именно сегодня», — отметила дипломат.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также расценил срыв технических трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии российским «Газпромом» как попытку запугать Европу и видит выход из этой ситуации в распространении на газпромовские проекты типа газопровода «Северный поток 2» всех норм Европейского Союза.

«Срыв консультаций Газпромом — попытка бесконтрольностью запугать Европу и навязать понятия вместо правил. Настаивать, что с Газпромом надо договариваться, наивно, или слишком цинично. Выход — распространять на его проекты („Северный поток 2“) все нормы ЕС, чего Украина требует уже давно», — написал Климкин в своем аккаунте в Твиттер в среду.

Напомним, первый раунд трехсторонних консультаций состоялся 17 июля 2018 года. Позже «Газпром» сорвал консультации, которые были запланированы на сентябрь.