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Киевский вокзал снова будет патрулировать полиция

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Киевский вокзал снова будет патрулировать полиция

С 20 января на центральном железнодорожном вокзале в Киеве начнет работать Сервисная служба Нацполиции. Об этом сообщил председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов, говорится на сайте перевозчика.

«Уже с 20 января на главном железнодорожном вокзале столицы будет функционировать Сервисная служба Национальной полиции. Она будет отвечать за общественный порядок на вокзале, ее задача — предупреждать случаи хулиганства, краж и другие преступления. Круглосуточное патрулирование вокзала будут осуществлять бойцы спецподразделения по охране общественного порядка (ТОР)» , - отметил Кравцов.

По его словам, привлечение правоохранителей к патрулированию вокзала станции Киев-Пассажирский связано с увеличением случаев попрошайничества, пребыванием на вокзале лиц без определенного места жительства, несанкционированной торговлей на территории вокзала, нелегальным обменом валюты и другими правонарушениями.

Кравцов добавил, что бойцы подразделения ТОР также будут обеспечивать безопасность граждан не только на вокзале, но и в поездах, прибывающих на станцию Киев-Пассажирский.

Пресс-служба сообщает, что на центральном вокзале Сервисная служба Нацполиции будет располагаться в нескольких помещениях. Их оснастили необходимой мебелью и оборудованием. На вокзале установлены камеры видеонаблюдения с элементами интеллектуальной видеоаналитики.

Работники сервисной службы Нацполиции также будут осуществлять прием заявлений от граждан о совершении преступлений.

В «Укрзализныце» отметили, что в результате ликвидации в 2015 году транспортной полиции, отвечавшей за правопорядок на вокзалах и в поездах, функционирование дежурной части на территории центрального вокзала было прекращено.

«Это сказалось на оперативности реагирования полиции на случаи правонарушений на территории вокзала и в поездах», — отметили в пресс-службе, заверив, что с созданием сервисной службы Нацполиции на вокзале помощь правоохранителей пассажирам будет предоставляться оперативно.

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Также Кравцов в Facebook сообщил, что «Укрзализныця» убрала часть киосков с игровыми заведениями у центрального вокзала.

«Вчера договорились с городскими властями Киева снести так называемые» игровые салоны «у центрального вокзала. Вы их точно видели — с яркими наклейками о „выигрыше“. Они там работали не один год. Свою часть работы мы выполнили до 19.00 ... Передаем эстафету городской администрации и Кличко — мэр. МАФы на вашей стороне пока работают », - отметил он.

вокзал, Евгений Кравцов, УЗ, Киев-Пассажирский
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