Во Франции на очередной акции «желтых жилетов» задержали три сотни человек

Около 300 человек задержаны во Франции в десятую субботу протестов «желтых жилетов», сообщают местные СМИ со ссылкой на госсекретаря при МВД Лорана Нуньеса.

Отмечается, что в акциях протеста на территории всей страны в субботу участвовали 84 тысячи «желтых жилетов». Из них десять тысяч человек участвовали в акции протеста в Тулузе, в Париже на улицы вышли семь тысяч членов движения, в Бордо — четыре тысячи.

«Было около 300 задержаний, что, очевидно, огромное (число — ред.), но что соответствует насилию некоторого ряда лиц во время этих демонстраций», — заявил Нуньес.

Напомним, что масштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.