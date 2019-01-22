Основатель Alibaba вошел в список «100 мировых мыслителей»

Основатель интернет-компании Alibaba 54-летний Джек Ма вошел в список «100 мировых мыслителей» 2019 года по версии журнала Foreign Policy в категории «10 мыслителей, оказавших грандиозное влияние на мир за последние 10 лет».

Джек Ма — единственный представитель Китая в своей категории списка. Наряду с китайским бизнесменом в десятку самых влиятельных людей десятилетия по версии издания вошли канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент США Барак Обама, глава компании Amazon Джефф Безос, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, журналист телеканала CNN Фарид Закария и другие.

«Мало кто может утверждать, что он изменил целое общество, однако пример Джека Ма заслуживает особого внимания, — говорится в публикации Foreign Policy. — Основанная в 1999 году компания Alibaba построила бизнес таким образом, что смогла „дотянуться“ до потребителей в недосягаемых районах, наладила контакт между целым слоем китайских клиентов и национальными и международными рынками, что, в свою очередь, стало своеобразным „топливом“ для стимулирования экономического роста страны». Издание также пишет, что «путем своих рационализаторских идей в производстве и логистике, Джек Ма обеспечил доступ к возможностям онлайн-бизнеса для целого поколения китайцев и помог в становлении Китая как сверхдержавы».

В 2019 году журнал публикует юбилейный — десятый — выпуск «100 мировых мыслителей». Отмечается, что он будет разделен на 10 разделов, среди которых «мыслители, оказавшие грандиозное влияние на мир за последнее десятилетие», а также те, кто был наиболее влиятелен в течение минувшего года в таких направлениях, как «оборона и безопасность», «энергетика и климат», «искусство», «наука и здоровье», категория «мыслители в возрасте до 40 лет» и другие. Пока издание обнародовало лишь первую десятку, особенно отличившихся, по его мнению, за последние 10 лет. Еще 90 выдающихся мыслителей по итогам 2018 года будут объявлены во вторник, 22 января.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. Была основана Джеком Ма в 1999 году. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий Alibaba Cloud и искусственного интеллекта — AI Labs.