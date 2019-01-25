Актеру номинированного на «Оскар» фильма «Рома» трижды отказали в американской визе

Мексиканец Хорхе Антонио Герреро, сыгравший в лидирующем по числу номинаций на кинопремию «Оскар» фильме Альфонсо Куарона «Рома», не сможет присутствовать на церемонии вручения статуэток, поскольку у него нет американской въездной визы. Об этом сам актер сообщил журналу Quien.
Как указывает издание, американские власти трижды отвечали отказом на обращения исполнителя роли Фермины за разрешением на въезд в США, несмотря на наличие у него приглашения на церемонию.
«Первый отказ я получил в начале прошлого года. На тот момент мои цели были исключительно туристическими», — приводит издание слова Герреро.
Затем помочь с получением визы Герреро взялся онлайн-кинотеатр Netflix, для которого актер исполнил эпизодическую роль в сериале «Луис Мигель». «В октябре-ноябре, после выхода на экраны фильма «Рома», мне начали поступать приглашения от Netflix, в том числе на «Золотой глобус», — сказал он изданию. Однако, по утверждению актера, американские консулы не поверили ему, заподозрив его в сокрытии «истинных» — рабочих целей поездки. «Мой последний визит в консульство был незабываемым: сотрудница, проводившая собеседование, кажется, даже разозлилась», — сообщил Герреро.
По мнению актера, которое приводит издание, дипломаты слишком увлеклись формальными процедурами и общими вопросами и не уделили должного внимания сути обращения.
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