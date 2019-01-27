В Париже проходит демонстрация нового движения «красных платков»

Немногочисленная манифестация нового общественного движения «красных платков» началась в воскресенье в Париже на площади Нации. Об этом сообщает телеканал CNEWS.

Акции присвоено название «Республиканский марш свобод». Она направлена на поддержку властей и восстановление социального мира в стране, охваченной затянувшимися протестами «желтых жилетов».

Организаторы акции — сторонники правящей партии «Республика на марше». Однако сама партия заявила через некоторых своих депутатов Национального собрания, что стремится остаться вне движения «красных платков». Отдельные депутаты и сторонники «Республики на марше» сделали даже специальное заявление о том, что не будут участвовать в манифестации, поскольку данная инициатива может настроить одну группу населения против другой и еще больше расколоть общество.

Напомним, что во Франции в субботу прошла одиннадцатая по счету акция протеста «желтых жилетов». Она снова сопровождалась беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Масштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.