Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед своими сторонникам, заявил о возможности досрочных парламентских выборов, сообщает Reuters.

Мадуро пояснил, что вопрос о переносе парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году, будет решать подконтрольная правительству Конституционная ассамблея. Голосование, как указал президент, может быть перенесено на этот год.

Действующий парламент, лидер которого Хуан Гуаидо был объявлен исполняющим обязанности президента, Мадуро при этом осудил и назвал «буржуазным».

Ситуация в Венесуэле обострилась после инаугурации Мадуро, которая состоялась 10 января. В мае прошлого года он одержал победу на выборах президента страны с результатом 67,8% голосов. Однако венесуэльская оппозиция и ряд западных стран итоги выборов не признали. Это они объяснили тем, что, по их данным, до голосования не были допущены «несколько игроков».

В январе, выступая на многотысячном митинге оппозиции, председатель венесуэльского нацсобрания провозгласил себя президентом страны. Его впоследствии поддержали США, Канада, Грузия и ряд латиноамериканских государств. Франция, Германия и Испания 26 января заявили, что также признают временно исполняющим обязанности главы Венесуэлы Гуаидо, если в республике в течение восьми дней не будет объявлено о проведении досрочных выборов.