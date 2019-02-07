Конкурс на частоты Радио «Вести», которые проводит Нацрада, будет оспорен в судах

Медиа Холдинг Вести Украина уверен, что добьется в суде возврата лицензий на радиочастоты, которые Нацрада по телевидению и радиовещанию пытается срочно выставить на конкурс. 11 февраля заканчивается прием документов от соискателей, желающих получить лицензию на вещание на частоте 104,6 в Киеве. Ранее на этой частоте выходило в эфир Радио «Вести». МХВУ полагает, что количество нарушений, допущенных Нацсоветом во время вынесения предупреждений Радио «Вести», а также непосредственно процедуры, настолько значительно, что без всякого сомнения суд встанет на сторону Радио «Вести».

«В этом случае частоты немедленно вернутся законному владельцу, а победителю „конкурса“ едва ли удастся вернуть деньги за лицензию, равно как и сумму взяток, которые он заплатит или возможно уже заплатил членам Нацсовета», — говорится в статье «Срубить денег перед уходом», опубликованной на Vesti-ukr.com. В холдинге уверены, что решение об отъеме лицензий — политическое, и суд не сможет его поддержать.

Глава совета директоров Медиа Холдинга Вести Украина Ольга Семченко официально обратилась к потенциальным претендентам на отобранные частоты: «Мы будем считать того, кто выиграет конкурс на эту частоту 104,6 в Киеве соучастником преступления по незаконному отбору лицензий у Радио Вести».

В «Вестях» подозревают, что Нацсовет спешит перед концом полномочий нажиться на сомнительной сделке. «Учитывая искусственно созданный в Украине дефицит радиочастот, сумма взяток может достигать 1 млн. долл. — и для Нацсовета, полномочия членов которого истекают в этом году, она представляется «золотым парашютом», — говорится в статье.

При этом все, кто причастен к незаконному закрытию радио, будут отвечать перед законом — если не прямо сейчас, то сразу после президентских выборов. «При этом члены Нацрады будут отвечать в соответствии с уголовным кодексом — признаки уголовного преступления присутствуют, в частности, в решении членов Нацрады проигнорировать постановление суда», — отмечают «Вести».

По данным издания, на частоту 104,6FM, на которой Радио «Вести» вещали в Киеве в 2014 — 2017 годах, могут претендовать «Тавр Медиа», радио «Ренессанс» (медиахолдинг Business Radio Group днепропетровского бизнесмена Анатолия Евтухова), OFR.fm украинского галлериста Виктора Савкива (сейчас транслируется только в Интернете). Также есть вероятность, что частоты передадут государственному проекту UA: Суспiльне.