Войти
Россия винит США в намерении навязать Европе американский газ
позиция
Россия винит США в намерении навязать Европе американский газ
Порошенко обещает подать заявку на вступление в ЕС в 2023 году
выборы
Порошенко обещает подать заявку на вступление в ЕС в 2023 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

медиа
RSS

Нацрада по телевидению и радиовещанию стала инструментом властей для передела медиарынка, – политологи

908
Нацрада по телевидению и радиовещанию стала инструментом властей для передела медиарынка, – политологи

Нацрада по телевидению и радиовещанию после 2014 года все чаще стала применяться властями, как инструмент для повышения своего влияния на СМИ и передела медиарынка. Такое мнение высказали политологи в статье, которое опубликовали «Вести».

«Передел не произошел вчера. Этот передел происходил медленно и поступательно в угоду прежде всего власти. Изначально давили каналы, которые принадлежали представителям команды „Партии регионов“, потом группы каналов, которые принадлежали Пинчуку. Как итог, в Украине сегодня СМИ, которые ведут независимую редакционную политику, не попадают в топ-10 самых популярных СМИ», — говорит Руслан Бортник.

Причем, эксперты, придерживающиеся разных политических взглядов, этот факт признают. Так, по мнению политолога Владимира Фесенко, из-за деятельности Нацрады ситуация в медиасфере стала еще хуже, чем были при Януковиче. По его мнению, пытается поддерживать баланс в угоду олигархам-медиамагнатам.

«Со времен Януковича в медиасфере начался полнейший хаос и беспорядок, и ситуация значительно усугубилась. Каналы под тотальным контролем олигархов. Сейчас очень специфическая ситуация, и Нацрада, по моему мнению, урегулированию рынка и наведению порядка особо не способствовала, а скорее обеспечивала баланс интересов», — считает эксперт.

Комментируя отъем у Радио «Вести» лицензии на вещание, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что решение Нацрада принимает под прямым давлением. «Они принимают часть решений под давлением политиков. Любые вопросы такого характера, как закрытие СМИ, отбор лицензии, должны максимально внимательно рассматриваться и давать возможность права на защиту. Также в них не должно быть политической мотивации. Часть решений Нацрады принимается, исходя из политических соображений, выборочно применяются санкции. Нацрада встроена в нынешний ландшафт власти и является частью актива сегодняшней властной коалиции, альянса власти. Сегодня власть — один из инструментов, кто контролирует и влияет на медиарынок», — отметил Томиленко.

Читайте также: Валютная свобода: что Нацбанк разрешил украинцам

В самом Медиа Холдинге Вести Украина отъем радиочастот Нацсоветом и готовящийся конкурс, на котором их планируют продать, считают рейдерством. «Мы будем считать того, кто выиграет конкурс на эту частоту 104,6 в Киеве соучастником преступления по незаконному отбору лицензий у Радио Вести», — заявляла глава МХВУ Ольга Семченко.

Напомним, что в 2019 году истекает срок полномочий действующих членов Нацрады по телевидению и радиовещанию.

СМИ, радио Вести, Нацсовет по ТВ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 8 февраля 2019
Четверг, 7 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще? Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016