Нацрада по телевидению и радиовещанию стала инструментом властей для передела медиарынка, – политологи

Нацрада по телевидению и радиовещанию после 2014 года все чаще стала применяться властями, как инструмент для повышения своего влияния на СМИ и передела медиарынка. Такое мнение высказали политологи в статье, которое опубликовали «Вести».

«Передел не произошел вчера. Этот передел происходил медленно и поступательно в угоду прежде всего власти. Изначально давили каналы, которые принадлежали представителям команды „Партии регионов“, потом группы каналов, которые принадлежали Пинчуку. Как итог, в Украине сегодня СМИ, которые ведут независимую редакционную политику, не попадают в топ-10 самых популярных СМИ», — говорит Руслан Бортник.

Причем, эксперты, придерживающиеся разных политических взглядов, этот факт признают. Так, по мнению политолога Владимира Фесенко, из-за деятельности Нацрады ситуация в медиасфере стала еще хуже, чем были при Януковиче. По его мнению, пытается поддерживать баланс в угоду олигархам-медиамагнатам.

«Со времен Януковича в медиасфере начался полнейший хаос и беспорядок, и ситуация значительно усугубилась. Каналы под тотальным контролем олигархов. Сейчас очень специфическая ситуация, и Нацрада, по моему мнению, урегулированию рынка и наведению порядка особо не способствовала, а скорее обеспечивала баланс интересов», — считает эксперт.

Комментируя отъем у Радио «Вести» лицензии на вещание, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что решение Нацрада принимает под прямым давлением. «Они принимают часть решений под давлением политиков. Любые вопросы такого характера, как закрытие СМИ, отбор лицензии, должны максимально внимательно рассматриваться и давать возможность права на защиту. Также в них не должно быть политической мотивации. Часть решений Нацрады принимается, исходя из политических соображений, выборочно применяются санкции. Нацрада встроена в нынешний ландшафт власти и является частью актива сегодняшней властной коалиции, альянса власти. Сегодня власть — один из инструментов, кто контролирует и влияет на медиарынок», — отметил Томиленко.

В самом Медиа Холдинге Вести Украина отъем радиочастот Нацсоветом и готовящийся конкурс, на котором их планируют продать, считают рейдерством. «Мы будем считать того, кто выиграет конкурс на эту частоту 104,6 в Киеве соучастником преступления по незаконному отбору лицензий у Радио Вести», — заявляла глава МХВУ Ольга Семченко.

Напомним, что в 2019 году истекает срок полномочий действующих членов Нацрады по телевидению и радиовещанию.