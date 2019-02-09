ЕС ухудшил прогноз роста экономики на ближайшие годы

Европейский Союз обнародовал прогноз по темпам экономического роста. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Европейской Комиссии.

«Наш прогноз был пересмотрен в сторону понижения, в частности, для крупнейших экономик Еврозоны. Это отражает влияние внешних факторов, таких как торговые споры и замедление энергетического рынка, в частности, в Китае», — цитируется в сообщении вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис.

«В некоторых странах Еврозоны сохраняется беспокойство по поводу суверенных обязательств банков и их долговой устойчивости. Вероятность разрушительного Brexit создает дополнительную неопределенность», — сказал он.

Европейская экономика в 2019 году продолжит расти седьмой год подряд. При этом темпы роста будут более сдержанными, чем в предыдущие годы.

Рост ВВП в Еврозоне прогнозируется на уровне 1,3% в 2019 году и 1,6% в 2020 году. По прогнозам прошлой осени эти показатели составляли 1,9% и 1,7% соответственно.

При этом, как отмечает Еврокомиссия, основы европейской экономики остаются прочными, особенно в вопросах создания новых рабочих мест. Согласно прогнозу, возврат к более высоким темпам экономического роста постепенно произойдет во второй половине 2020 года.

Источник