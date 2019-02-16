Во Франции посчитали количество участников сегодняшних акций «желтых жилетов»

Количество участников манифестаций движения «желтых жилетов» во Франции к середине дня составляло 10,2 тыс. человек, из них 3 тыс. человек вышли на улицы Парижа. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные МВД.

В ведомстве отмечают, что эти данные актуальны на 14:00 по местному времени (15:00 по Киеву). В прошлую субботу в это же время правоохранители насчитали в Париже 4 тыс. человек, а по стране цифра составила 12,1 тыс. манифестантов.

В Париже правоохранители применили гранаты со слезоточивым газом, чтобы утихомирить агрессивно настроенную толпу.

В других городах люди также принимают участие в субботних митингах. Однако, если в Бордо и Лилле демонстрации до сих пор проходят в мирном ключе, в Марселе и Тулузе стражам порядка также пришлось прибегнуть к газовым гранатам.

Напомним, что масштабные акции «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы.

В конце прошлого года власти страны пошли на уступки, объявив о проведении ряда социально-экономических мер. Между тем, «желтые жилеты» продолжают каждую субботу проводить акции протеста. Цель участников — выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.