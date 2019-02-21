Украина собирается расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю

Украина готовится разорвать соглашение с Россией по Азовскому морю, хотя это не является «панацеей». Об этом сказал глава МИД Павел Климкин в опубликованном в четверг интервью изданию «Цензор. НЕТ».
«В обозримой перспективе мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу», — сказал он. При этом он добавил, что если бы Киев прекратил действие соглашения раньше, то «Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции» украинской стороны.
Вместе с тем Климкин подчеркнул, что «расторжение договора по Азову не является панацеей, это тоже нужно понимать».
Напомним, что в феврале 2018 года Украина подала иск против РФ в Международный арбитраж по морскому праву в связи с тем, что Россия нарушила суверенные права нашей страны в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.
Еще одним поводом для дискуссии по разрыву договоренностей по Азову стал инцидент с украинскими кораблями в Азовском море 25 ноября, когда три судна Военно-морских сил Украины были захвачены при следовании из Черного в Азовское море.
Отметим, что в декабре 2018 года Украина уже окончательно законодательно оформила разрыв Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ от 1997 года.
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