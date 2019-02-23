На акции «желтых жилетов» сегодня пришли 11,6 тысяч человек

По меньшей мере 11,6 тыс. человек приняли участие в акциях протеста «желтых жилетов» во Франции по данным на 14:00 (15:00 по Киеву).
Об этом в субботу сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД страны.
По данным министерства, 4 тыс. из них вышли на митинги в Париже. В прошлую субботу к этому времени во Франции насчитывалось 10,2 тыс. участников протестов, из которых 3 тыс. — в Париже.
Также СМИ сообщают, что в Париже были задержаны 14 участников манифестации. В городе Клермон-Ферран (департамент Пюи-де-Дом) задержали 15 человек, восемь из них помещены под стражу.
Движение «желтых жилетов» возникло во Франции 17 ноября, когда по стране прокатилась первая волна протестов против повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу. Список требований движения к настоящему времени значительно расширился.
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