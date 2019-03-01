Мадуро переносит офис государственной нефтяной компании PDVSA в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перевести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

«Президент Николас Мадуро дал распоряжение закрыть лиссабонское отделение PDVSA и перенести офис в Москву», — сказала Родригес на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передают российские СМИ.

Она подчеркнула, что Венесуэла будет предпринимать необходимые шаги для того, чтобы гарантировать право на защиту, разбирательство и возврат своих законных активов «в тех странах, где это необходимо».

Отметим, после того как США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, объем ее экспорта сократился на 40%.

Санкции США против PDVSA предписывают американским компаниям, которые покупают венесуэльскую нефть, перечислять оплату только на заблокированный счет PDVSA в США, к которому нет доступа у президента страны Николаса Мадуро.