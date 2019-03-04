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G7 и Всемирный банк отчитали власти за отмену статьи о незаконном обогащении

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G7 и Всемирный банк отчитали власти за отмену статьи о незаконном обогащении

G7 и Всемирный банк отреагировали на недавнюю отмену ответственности за незаконное обогащение в Уголовном Кодексе Украины совместным заявлением. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка в Facebook.

«Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном Кодексе — это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине», — отмечается в заявлении.

Обе организации призвали украинскую власть активизировать усилия для борьбы с коррупцией и восстановить уголовную ответственность за это преступление.

«G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать свои усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ», — говорится в сообщении.

Кроме того, организации призвали украинскую власть «найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением».

Как отмечается, указанное решение помешает Высшему антикоррупционному суду, который  вскоре должен быть создан, расследовать коррупцию в высших эшелонах власти и выносить решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении.

«Текущие расследования и уголовное преследование за незаконное обогащение давали надежду на привлечение к ответственности тех, кто воспользовался своим служебным положением для личного обогащения», — отметили во Всемирном банке. И добавили, что еще в 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение и с тех пор много других юрисдикций включили это преступление в свое уголовное законодательство.

«Суды во всем мире признали, что наказание за незаконное обогащение — это мощный инструмент в борьбе с коррупцией, который одновременно сохраняет уважение к основным правам человека и конституционным принципам, таким как презумпция невиновности, гарантия против принуждения к самообвинению и правовая определенность», — резюмировали во Всемирном банке.

Как сообщалось, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение. Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

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Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Всемирный банк, G7, незаконное обогащение
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