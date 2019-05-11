Жителям ЛДНР не удастся скрыть получение паспортов РФ, - депутат

Факт получения российского паспорта представителями ОРДЛО скрыть от украинской власти не удастся. Об этом написал народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук в Facebook.

«Немало представителей ОРДЛО из числа украинских граждан, желающих получить российское гражданство, искренне надеются на то, что факт получения паспорта РФ удастся скрыть. Вынуждены огорчить: скрыть эту информацию не удастся», — написал Тымчук.

Также он выложил в сеть документы, с отметкой о выдаче российского паспорта «гражданке ДНР» Талакиной, — гражданской жене главаря «ДНР» Пушилина. «Неофициально подача документов на российские паспорта через „миграционную службу ДНР“ началась ещё в марте этого года, и первыми получателями должны стать особы, приближенные к главарю „ДНР“ Пушилину», — отметил Тымчук.

«В общем, т.н. „граждане ДНР“, кто уже подал документы на гражданство РФ: скоро ждите и свои документы в режиме онлайн. Усидеть на двух стульях не получится», — предупредил Тымчук.

Как известно, 7 мая в «ДНР» официально запущен процесс оформления документов для тех, кто хочет получить гражданство РФ по упрощенной процедуре, предусмотренной Указом президента РФ от 24 апреля 2019 года.

Украина, США и страны ЕС осудили решение Кремля об упрощенном порядке предоставления российского гражданства гражданам Украины, заявив, что это грубое нарушение норм международного права и государственного суверенитета Украины.