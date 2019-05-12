Трамп призвал другие страны переносить производство товаров в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
«Такой простой способ избежать пошлин? Делайте или производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто!», — написал Дональд Трамп в своем твиттере.
Ранее в субботу Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.
Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.
Как пишет The Wall Street Journal, отсрочка, предоставленная Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.
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