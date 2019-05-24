В МИД верят, что Зеленскому удастся договориться с Орбаном

В МИД выражают веру в то, что Украина и Венгрия могут достичь компромисса в споре по языку образования на взаимовыгодных условиях.

Об этом в комментарии «Европейской правде» заявил заместитель главы МИД Украины Егор Божок, который накануне провел встречу в Будапеште с венгерским коллегой, заместителем главы МИД Венгрии Левенте Мадяром и госсекретарем венгерского МИД Петером Стараем.

«По результатам бесед четко зафиксировано, что для Украины в словосочетании «украинцы венгерского происхождения» ключевым является слово «украинцы», для Венгрии -«венгерского происхождения», — отметил Божок в комментарии ЕП.

Он добавил, что у каждой из сторон есть свои «красные линии», но компромисс находится где-то посередине. Поэтому заместитель министра уверен, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Виктор Орбан способны договориться.

«Поэтому очевидно, что абсолютно в силах лидеров наших государств достичь взаимоприемлемых договоренностей», — сказал он.

Божок добавил, что напряжение в двостронних отношениях между странами, которое уже вышло на многосторонние площадки, является ненужным ни для Украины, ни для Венгрии, поэтому следует сконцентрироваться на сотрудничестве в других сферах.

«Для обеих стран существуют значительно более болезненные вопросы, например в сфере экономического развития, над которыми совместно нужно работать», — отметил замглавы МИД.

Напомним, президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон об украинском языке.