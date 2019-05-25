Петиция за отставку главы АП набрала необходимые голоса

Петиция за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана набрала на сайте президента необходимые 25 тысяч голосов. По состоянию на 12:50 субботы, петицию, опубликованную 23 мая, подписало 25487 человек.

Инициатором петиции является Александр Василевский.

«Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушения закона Об очистке власти (люстрации)», — говорится в тексте петиции.

Чтобы ее рассмотрел президент, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей.

Напомним, ранее электронная петиция «За отставку президента Владимира Зеленского» за также набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что расценивает эту петицию, как шутку.