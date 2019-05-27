В электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможной отсрочку старта рынка, – Александр Трохимец

Сегодня уже запущены необратимые процессы в электроэнергетике, которые делают невозможной отсрочку запуска рынка с 1 июля. Такое мнение высказал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в блоге на «ЛИГА».
«Сегодня те же люди, которые лоббировали введение рынка электроэнергии, лоббируют отсрочку его запуска... пользуясь устаревшими аргументами. Но, в отличие от апреля 2017, сегодня уже запущены необратимые процессы в электроэнергетике, которые делают невозможной отсрочку запуска рынка», — заявил Трохимец.
Кроме того, юрист обратил внимание на риски для Украины, связанные с отсрочкой запуска рынка.
«Во-первых, это может привести к ухудшению отношений с международным сообществом. Еще 23 апреля представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии. Во-вторых, от этого зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС».
По мнению Трохимца, рынок электроэнергии надо запускать уже с 1 июля 2019 года, а государство в лице НКРЭКУ, Антимонопольного комитета и Кабинета Министров должны сделать все, чтобы безболезненно пройти переходный период для людей, бизнеса и электроэнергетической системы Украины.
«Относительно подорожания электроэнергии для населения — то у правительства есть все механизмы, как правовые, так и экономические для предотвращения такого подорожания», — отметил юрист.
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