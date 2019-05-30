Мадуро заявил о длительных тайных переговорах с оппозицией

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы несколько месяцев вели тайные переговоры для урегулирования кризиса. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает El Dia.
«Я назначил делегацию, мы тайно вели переговоры в течение двух или трех месяцев, и сейчас мы сели за стол переговоров в Норвегии, — сказал он. — Я хочу добиться соглашения о мире для Венесуэлы».
По словам Мадуро, он гордится тем, что правительство ведет с оппозицией конструктивный диалог: «Я верю, что эта дорога приведет к миру».
Его заявление прозвучало после того, как лидер оппозиции, глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, сообщил, что встреча в Осло завершилась без договоренностей. «Мы настаивали, чтобы посредничество было полезным для Венесуэлы всегда, когда есть вещи, которые позволяют двигаться вперед для правильного решения», — заявили в центре коммуникаций Гуаидо и добавили, что готовы продолжить борьбу с кризисом.
Мадуро напрямую не упомянул оппозицию, но намекнул, что заявление ее представителей не соответствует действительности, отмечает El Dia. Он призвал своих противников «иметь мужество» и «говорить народу правду».
29 мая МИД Норвегии сообщил, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы, прибывшие в Осло для проведения переговоров, «продемонстрировали свое желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения» для страны.
О том, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы отправились в Норвегию для обсуждения возможности переговоров для решения кризиса в стране, в середине мая писал Reuters. Позднее заместитель председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Сталин Гонсалес подчеркнул, что стороны не вели переговоры непосредственно друг с другом, а по отдельности встречались с властями Норвегии.
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