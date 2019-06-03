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Стало известно, что Пинчук делал в АП 31 мая

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Стало известно, что Пинчук делал в АП 31 мая

Бизнесмен Виктор Пинчук приезжал в администрацию президента, сопровождая бывшего президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщила пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Он (Пинчук — Ред.) действительно приезжал в администрацию президента 31 мая. Он приезжал со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с президентом Зеленским для того, чтобы обсудить ту должность, которая сегодня была ему предложена — возглавить ТКГ и представлять Украину», — сказала она на брифинге в понедельник в Киеве.

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Напомним, что ранее сегодня СМИ обнародовали информацию о том, что олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.

Виктор Пинчук, Владимир Зеленский
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Понедельник, 3 июня 2019
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