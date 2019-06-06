Зеленский ответил на петицию за свою отставку

Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию за свою отставку заявил, что не может покинуть свой пост по «объективным и понятным» причинам. Ответ главы государства обнародован на его сайте.
Он отметил, что «каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет» условия увольнения президента.
Зеленский напомнил, что речь идет о 4 случаях: отставка, невозможность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещение с поста в порядке импичмента и смерть.
«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», — сказал президент.
Он объяснил, что, во-первых, «не может пренебречь волей 73%», которые поддержали его на выборах президента во втором туре. «Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму», — добавил Зеленский.
Вместе с тем он предложил подписантам петиции требовать у народных депутатов скорейшего голосования за проект закона об импичменте, который Зеленский подал в Верховную Раду 29 мая.
«Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законным, а главное — реальным способом», — добавил глава государства.
Кроме того, президент отметил, что рассмотрел петицию за отставку главы его администрации Андрея Богдана.
В ответ Зеленский процитировал законодательство, напомнил о целях АП и направлениях работы главы ведомства. «Глава Администрации президента Украины назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины», — подытожил Зеленский, не дав ответ по существу.
Напомним, 22 мая на сайте президента зарегистрировали петицию «За отставку президента Владимира Зеленского». За неполные двое суток, уже 23 мая, петиция набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.
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