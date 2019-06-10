ЦИК Казахстана официально объявила результаты вчерашних выборов

Центральная избирательная комиссия Казахстана официально объявила Касым-Жомарта Токаева победителем президентских выборов.
«Токаев набрал 6 539 715 голосов или 70,96% голосов избирателей», — сказала член ЦИК Ляззат Сулеймен на заседании ЦИК, сообщает Интерфакс.
На втором месте оппозиционер Амиржан Косанов с 1 495 491 голосов или 16,23%.
«Жамбыл Ахметбеков набрал 167 649 голосов или 1,82% голосов, Дания Еспаева — 465 714 или 5,05%, , Толеутай Рахимбеков — 280 451 или 3,04%, Амангельды Таспихов — 182 898 или 1,98%, % Садыбек Тугел — 84 582 или 0,92% », - проинформировала она.
«Установлены окончательные итоги, избран президент Республики Казахстан», — заявил председатель ЦИК Берик Имашев.
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