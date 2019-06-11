Началось заседание КСУ относительно конституционности роспуска Рады

Большая палата КС начала рассмотрение дела относительно соответствия Конституции указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначении внеочередных выборов».

Дело слушают в форме устного производства. Президент Украины Владимир Зеленский присутствует на заседании.

Как известно, Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента. 21 мая он подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении выборов на 21 июля. 23 мая указ вступил в силу после опубликования в «Правительственном курьере».

24 мая народные депутаты от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук и Игорь Алексеев внесли в КСУ представление с 62 подписями народных депутатов о неконституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР.