Эксперт: намерения Зеленского изменить формулу «Роттердам+» – правовой нигилизм

Верховная Рада не может брать на себя полномочия регулятора на энергетическом рынке и менять формулу ценообразования на энергетический уголь. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в Facebook, комментируя заявление представителя президента в правительстве Андрея Геруса касательно инициативы президента изменить формулу «Роттердам +».
«Андрей Герус заявляет, что президент Владимир Зеленский инициирует законодательное изменение формулы „Роттердам+“ на „Роттердам-“. Как можно инициировать законодательное изменение, если знаменитая формула была установлена не законом, а постановлением НКРЭКУ. И не установлена отдельно, а как часть формирования оптово-розничной цены на оптовом рынке электрической энергии. И суд ДВАЖДЫ отказался признавать такое ценообразование незаконным», — написал эксперт.
Трохимец также напомнил, что предыдущие попытки повлиять на ценообразование на энергетическом рынке через Верховную Раду завершились неудачей.
«Попытки влиять на ценообразование на энергетических рынках уже были со стороны соратницы Геруса Виктории Войцицкой. Тогда юристы Верховной Рады Украины прямо указали, что ни Конституцией Украины, ни законами не предусмотрена возможность парламентом взятия на себя полномочий регулятора», — отметил Трохимец.
Напомним, согласно решению НКРЭКУ формула «Роттердам +» прекращает действие после запуска нового рынка электроэнергии — с 1 июля 2019 года. Основные цели реформы рынка электроэнергии — создание конкурентоспособного рынка на оптовом и розничном уровне. Реформа откроет доступ к рынку для новых участников, даст потребителям право выбора и доступные цены на электроснабжение. Реформа приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционированию на конкурентных началах по европейской модели.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016