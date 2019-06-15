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Эксперт: намерения Зеленского изменить формулу «Роттердам+» – правовой нигилизм

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Эксперт: намерения Зеленского изменить формулу «Роттердам+» – правовой нигилизм

Верховная Рада не может брать на себя полномочия регулятора на энергетическом рынке и менять формулу ценообразования на энергетический уголь. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в Facebook, комментируя заявление представителя президента в правительстве Андрея Геруса касательно инициативы президента изменить формулу «Роттердам +».

«Андрей Герус заявляет, что президент Владимир Зеленский инициирует законодательное изменение формулы „Роттердам+“ на „Роттердам-“. Как можно инициировать законодательное изменение, если знаменитая формула была установлена не законом, а постановлением НКРЭКУ. И не установлена отдельно, а как часть формирования оптово-розничной цены на оптовом рынке электрической энергии. И суд ДВАЖДЫ отказался признавать такое ценообразование незаконным», — написал эксперт.

Трохимец также напомнил, что предыдущие попытки повлиять на ценообразование на энергетическом рынке через Верховную Раду завершились неудачей.

«Попытки влиять на ценообразование на энергетических рынках уже были со стороны соратницы Геруса Виктории Войцицкой. Тогда юристы Верховной Рады Украины прямо указали, что ни Конституцией Украины, ни законами не предусмотрена возможность парламентом взятия на себя полномочий регулятора», — отметил Трохимец.

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Напомним, согласно решению НКРЭКУ формула «Роттердам +» прекращает действие после запуска нового рынка электроэнергии — с 1 июля 2019 года. Основные цели реформы рынка электроэнергии — создание конкурентоспособного рынка на оптовом и розничном уровне. Реформа откроет доступ к рынку для новых участников, даст потребителям право выбора и доступные цены на электроснабжение. Реформа приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционированию на конкурентных началах по европейской модели.

Андрей Герус, энергорынок, Александр Трохимец
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