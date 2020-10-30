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В Директораты МОН непрозрачно набирали людей Гриневич, и ряд из них — фигуранты уголовных производств

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В Директораты МОН непрозрачно набирали людей Гриневич, и ряд из них — фигуранты уголовных производств

Евросоюз поздно выразил недовольство образовательной реформой авторства бывшего министра образования Лилии Гриневич. Об этом в своем блоге написал глава общественного совета МОН Никита Андреев.

Он напомнил, что на днях Евросоюз якобы предупредил МОН за попытку разрушить образовательную реформу. В частности, ЕС беспокоит прозрачность подбора работников в директораты, 80% из которых были набраны во времена Гриневич, отмечает Андреев.

«В принципе на этом можно завершить тему „прозрачности“ и „открытости“ конкурсов», — пишет он.

Андреев говорит, что в директораты набирались лояльные к Гриневич люди. Некоторым из них позже были объявлены подозрения в коррупционных преступлениях. А расследование по ним до сих пор продолжаются, их фамилии есть в интернете, добавляет он.

«Некоторых людей Гриневич не поймали или не хватало доказательств. Многие запланированные реформы не были реализованы и спустя несколько лет после дедлайна (например, наработки законодательства об образовании взрослых)», — говорит Андреев.

Среди государственных экспертов есть хорошие специалисты, убежден Андреев.

«Не на все позиции можно найти лояльных людей, некоторые позиции не связаны с „потоками“, а потому неинтересны. Значительную часть работы вытаскивают обычные специалисты, которых не считают „специалистами по реформе“, с зарплатой не более 10 000 гривен», — добавляет он.

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Андреев отмечает, что реорганизация Министерству очень нужна.

«А Евросоюзу надо обратить внимание на действительно вопиющие вещи — Конституционный суд », ОАСК, Высший совет «правосудия» и систему правосудия в Украине в целом", — резюмировал он.

Напомним, в МОН заявили, что продолжают конструктивное сотрудничество с европейскими партнерами, в частности, по поводу как старых, так и новых образовательных реформ.

ЕС, Минобразования, МОН, Никита Андреев
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