В Директораты МОН непрозрачно набирали людей Гриневич, и ряд из них — фигуранты уголовных производств

Евросоюз поздно выразил недовольство образовательной реформой авторства бывшего министра образования Лилии Гриневич. Об этом в своем блоге написал глава общественного совета МОН Никита Андреев.
Он напомнил, что на днях Евросоюз якобы предупредил МОН за попытку разрушить образовательную реформу. В частности, ЕС беспокоит прозрачность подбора работников в директораты, 80% из которых были набраны во времена Гриневич, отмечает Андреев.
«В принципе на этом можно завершить тему „прозрачности“ и „открытости“ конкурсов», — пишет он.
Андреев говорит, что в директораты набирались лояльные к Гриневич люди. Некоторым из них позже были объявлены подозрения в коррупционных преступлениях. А расследование по ним до сих пор продолжаются, их фамилии есть в интернете, добавляет он.
«Некоторых людей Гриневич не поймали или не хватало доказательств. Многие запланированные реформы не были реализованы и спустя несколько лет после дедлайна (например, наработки законодательства об образовании взрослых)», — говорит Андреев.
Среди государственных экспертов есть хорошие специалисты, убежден Андреев.
«Не на все позиции можно найти лояльных людей, некоторые позиции не связаны с „потоками“, а потому неинтересны. Значительную часть работы вытаскивают обычные специалисты, которых не считают „специалистами по реформе“, с зарплатой не более 10 000 гривен», — добавляет он.
Андреев отмечает, что реорганизация Министерству очень нужна.
«А Евросоюзу надо обратить внимание на действительно вопиющие вещи — Конституционный суд », ОАСК, Высший совет «правосудия» и систему правосудия в Украине в целом", — резюмировал он.
Напомним, в МОН заявили, что продолжают конструктивное сотрудничество с европейскими партнерами, в частности, по поводу как старых, так и новых образовательных реформ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016