Филарет высказался за существование в Украине трех православных церквей

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Денисенко) допускает существование в Украине трех православных церквей.

«...тогда в Украине будет уже церковь Московского патриархата, Православная церковь в Украине, которая имеет Томос (но Томос ограниченный, в подчинении Константинопольского патриархата), и будет существовать третья независимая церковь — Украинская православная церковь Киевского патриархата», — сказал Филарет журналистам в четверг в Киеве.

При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

Напомним, что сегодня на поместном соборе УПЦ КП, созванном Филаретом, был отменен отказ от Киевского патриархата и заявлен отказ от томоса, предоставленного Константинополем.