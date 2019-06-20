Филарет высказался за существование в Украине трех православных церквей

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Денисенко) допускает существование в Украине трех православных церквей.
«...тогда в Украине будет уже церковь Московского патриархата, Православная церковь в Украине, которая имеет Томос (но Томос ограниченный, в подчинении Константинопольского патриархата), и будет существовать третья независимая церковь — Украинская православная церковь Киевского патриархата», — сказал Филарет журналистам в четверг в Киеве.
При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.
Напомним, что сегодня на поместном соборе УПЦ КП, созванном Филаретом, был отменен отказ от Киевского патриархата и заявлен отказ от томоса, предоставленного Константинополем.
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