Стало известно, кто станет режиссером сериала «Властелин колец»

Режиссером двух первых эпизодов сериала «Властелина колец» студии Amazon станет испанец Хуан Антонио Байона. Об этом сообщил в среду портал Deadline.

Байона также выступит в роли исполнительного продюсера. Он известен работами над «Миром Юрского периода 2», «Голосом монстра» и «Приютом».

«Дж. Р. Р. Толкин создал одну из самых экстраординарных и вдохновляющих историй всех времен. Я не могу дождаться показать зрителю мир Средиземья и чудеса Второй эпохи с нерасказанной раньше историей», — написал Байона в своем Twitter.

J.R.R. Tolkien created one of the most extraordinary and inspiring stories of all time. I can’t wait to take audiences around the world to Middle-earth and have them discover the wonders of the Second Age, with a never before seen story.https://t.co/imSFOSh5MJ