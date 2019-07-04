Стало известно, кто станет режиссером сериала «Властелин колец»

Режиссером двух первых эпизодов сериала «Властелина колец» студии Amazon станет испанец Хуан Антонио Байона. Об этом сообщил в среду портал Deadline.
Байона также выступит в роли исполнительного продюсера. Он известен работами над «Миром Юрского периода 2», «Голосом монстра» и «Приютом».
«Дж. Р. Р. Толкин создал одну из самых экстраординарных и вдохновляющих историй всех времен. Я не могу дождаться показать зрителю мир Средиземья и чудеса Второй эпохи с нерасказанной раньше историей», — написал Байона в своем Twitter.
J.R.R. Tolkien created one of the most extraordinary and inspiring stories of all time. I can’t wait to take audiences around the world to Middle-earth and have them discover the wonders of the Second Age, with a never before seen story.https://t.co/imSFOSh5MJ— JA Bayona (@FilmBayona) 3 июля 2019 г.
Компания Amazon планирует выпустить пять сезонов. Выход первого намечен на 2020 год. Сериал будут снимать в Новой Зеландии.
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