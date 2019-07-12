ЦИК отказалась зарегистрировать 17 российских наблюдателям от ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей-россиян от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Соответствующее решение принято комиссией на заседании в пятницу, сообщает пресс-служба ЦИК.

«Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Решение принято в связи с тем, что эти лица являются гражданами Российской Федерации, которые в соответствии с требованиями Закона Украины „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях“ не могут быть официальными наблюдателями», — говорится в сообщении.

Таким образом, говорят в комиссии, по состоянию на 12 июля зарегистрировано 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах Верховной Рады, которые состоятся 21 июля. От 10 иностранных государств — 58 наблюдателей, от 15 международных организаций — 1355 наблюдателей.