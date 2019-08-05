Фонд госимущества продал «Укртелефильм»

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров сообщил о завершении аукционов по продаже единых имущественных комплексов государственных предприятий «Киевмашсервис» и «Укртелефильм», за которые предложили 20 и 5,1 млн грн соответственно.
Информацию об этом он разместил на своей странице в Facebook.
Победителем аукциона по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия «Киевмашсервис» стала компания «И-СТЕЙТ», предложив за него 20 млн грн.
«В ходе торгов цена лота выросла на 80 процентов, со стартовых 12 до 20 млн грн. Компания „И-СТЕЙТ“ стала победителем аукциона, предложив на 2 миллиона больше своих конкурентов.
„Киевмашсервис“ расположен в Киеве, владеет рядом производственных помещений, в которых ранее выпускались строительные конструкции и торговая мебель. В последнее время все имущество сдавалось в аренду», — написал Трубаров.
По его словам, сегодня также завершился аукцион по продаже единого имущественного комплекса «Укртелефильма».
Победителем стала компания «РИЕЛТИС-ПЛЮС» с предложением в 5,1 млн грн.
Предприятия являлись объектами малой приватизации.
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