Войти
Лукашенко подписал указ о проведении в стране парламентских выборов
соседи
Лукашенко подписал указ о проведении в стране парламентских выборов
Трамп осудил решение ЦБ Китая понизить обменный курс юаня
валюта
Трамп осудил решение ЦБ Китая понизить обменный курс юаня

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

приватизация
RSS

Фонд госимущества продал «Укртелефильм»

163

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров сообщил о завершении аукционов по продаже единых имущественных комплексов государственных предприятий «Киевмашсервис» и «Укртелефильм», за которые предложили 20 и 5,1 млн грн соответственно.

Информацию об этом он разместил на своей странице в Facebook.

Победителем аукциона по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия «Киевмашсервис» стала компания «И-СТЕЙТ», предложив за него 20 млн грн.

«В ходе торгов цена лота выросла на 80 процентов, со стартовых 12 до 20 млн грн. Компания „И-СТЕЙТ“ стала победителем аукциона, предложив на 2 миллиона больше своих конкурентов.

„Киевмашсервис“ расположен в Киеве, владеет рядом производственных помещений, в которых ранее выпускались строительные конструкции и торговая мебель. В последнее время все имущество сдавалось в аренду», — написал Трубаров.

Читайте также: Суд начал проверять гражданство Супрун

По его словам, сегодня также завершился аукцион по продаже единого имущественного комплекса «Укртелефильма».

Победителем стала компания «РИЕЛТИС-ПЛЮС» с предложением в 5,1 млн грн.

Предприятия являлись объектами малой приватизации.

приватизация, Фонд государственного имущества
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Непредсказуемые последствия

К Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой Брат» придет в регионы и мэрии крупных городов-миллионщиков. Такова неизбежная логика формирования единого центра власти. А вот, кто и как воспользуется этим могучим политическим ресурсом это уже другой вопрос.
Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016