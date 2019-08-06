Литва вслед за Эстонией добивается от ЕС непризнания паспортов РФ, выданных жителям Донбасса

Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские паспорта, выдаваемые в упрощенном порядке жителям восточной Украины, не признавались в Евросоюзе, если этого добиться не удастся, то будут предприняты односторонние меры, сообщило министерство иностранных дел республики.
«В данный момент мы активно работаем над координированным ответом, на уровне ЕС, на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые Российской Федерацией документы жителям Украины на временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины», — говорится в ответе, предоставленном BNS.
МИД Литвы отмечает, что настрой не признавать такие паспорта не раз декларировался в различных международных форматах.
«В данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов», — сообщает министерство.
«Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры», — отмечают в МИД.
Отметим, что МИД Эстонии 5 августа принял решение не признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля в случае, если жители этих областей не были ранее гражданами России.
Глава МИД Урмас Рейнсалу убежден в том, что и другие страны ЕС, а также вся международная общественность примет такие же решения. «Наш долг — продолжить поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», — добавил Рейнсалу.
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