Кремль изложил свою версию разговора Путина с Зеленским

Телефонный разговор президентов России и Украины состоялся по инициативе Киева, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора Путин заявил, что для деэскалации конфликта на Донбассе прежде всего нужно, чтобы украинские военные прекратили обстрелы населенных пунктов, которые ведут к жертвам среди мирного населения.
Кроме того, Путин якобы заявил Зеленскому о важности реализации Минских договоренностей, в том числе в вопросе предоставления самопровозглашенным республикам особого статуса. Он отметил необходимость диалога между сторонами конфликта в Донбассе.
Отметим, что по словам президента Украины Владимира Зеленского он звонил Путину, чтобы повлиять на боевиков и те прекратили убивать украинцев на Донбассе.
«Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (обстрелы и гибель украинских военных — Ред.). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей», — сказал Зеленский на брифинге в среду в Киеве.
Напомним, что с начала действия перемирия в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли шесть военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще девять были ранены.
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