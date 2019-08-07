Замглавы Высшей квалификационной комиссии судей подал в отставку

Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Станислав Щотка подал в отставку, сообщается на сайте «Судебная власть Украины» в среду.
«7 августа 2019 года ВККСУ удовлетворила заявление заместителя главы Комиссии Щотки Станислава Алексеевича об освобождении его от должности члена ВККСУ по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Напомним, что Щотка был избран на должность замглавы комиссии вместе с главой комиссии и секретарем в декабре 2014 года. В 2018 истек 4-летний срок его полномочий.
В то же время, он долгое время отказывался покидать свой пост, аргументируя это тем, что во время назначения законодательство предусматривало 6-летний срок.
15 мая 2019 года Окружной административный суд Киева признал отсутствие полномочий у главы ВККС Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотки. Таким образом, написав увольнение, Щотка фактически подтвердил правильность этого решения.
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