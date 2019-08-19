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Макрон исключил возвращение РФ в G8 до разрешения ситуации в Украине

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Макрон исключил возвращение РФ в G8 до разрешения ситуации в Украине

Возможно возвращение России к формату «Большой восьмерки» зависит от прогресса в решении ситуации в отношении Украины.

Об этом заявил президент Франции на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в резиденции Брегансон.

Возврат к «восьмерке», как и возврат к положительным отношениям между Россией и Евросоюзом, лежат через решение конфликта в Европе«, — сказал он.

«Я думаю, что вопрос „восьмерки“, с моей точки зрения, зависит от украинского кризиса, его разрешения», — добавил он.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не отказывалась от работы в формате G8 и «в любое время ждет партнеров в гости».

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«Что касается «восьмерки», о которой вы сказали — так ее не существует. Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это «семерка». Что касается возможного формата в рамках восьми государств — мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «восьмерку» в свое время, наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках «семерки», — сказал Путин на пресс-конференции в преддверие переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Большая восьмерка
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