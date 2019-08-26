Кремль отверг возможность возвращения в G7 по приглашению одной страны

В России заявили, что не считают возможным возвращение в G7/G8 по приглашению «только одной страны», поскольку все решения Группа принимает на основе консенсуса.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

«Для России членство в G7 или возврат к G7 не является самоцелью», — сказал Песков журналистам.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «вполне возможно» пригласит президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на саммит Группы семи в США. По словам Трампа, было бы целесообразно вернуть Москву в клуб.