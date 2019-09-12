В ГБР подтвердили обыски в «Укроборонпроме»

Государственное бюро расследований проводит обыски на концерне «Укробронпром» и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав.
«Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году», — написал в своем Телеграмм-канале директора ГБР Роман Труба.
По словам Трубы, следователи изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Он добавил, что в «Укроборонпроме» не препятствуют работе ГБР и не оказывают давление.
Напомним, что Гонтареву несколько раз вызывали на допрос в уголовном производстве в отношении бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.
Сама экс-председатель Нацбанка сообщила, что не приедет в Украину на допрос, потому что теперь живет в Лондоне.
Ранее об обысках у Гонтаревой и в «Укроборонпроме» сообщил юрист Андрей Портнов.
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