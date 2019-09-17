Войти
Зеленский назвал мир на Донбассе и возврат Крыма своими основными задачами
позиция
Зеленский назвал мир на Донбассе и возврат Крыма своими основными задачами
Разумков обещает новый избирательный кодекс с открытыми списками
официально
Разумков обещает новый избирательный кодекс с открытыми списками

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Глава МИД рассказал о существовании «формулы Зеленского» по войне на Донбассе

2253
Глава МИД рассказал о существовании «формулы Зеленского» по войне на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.

Отвечая на вопрос, есть ли у Украины «формула Пристайко» или «формула Зеленского» по прекращению войны на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, министр сказал, что «формулы Пристайко» не существует, однако имеется условная «формула Зеленского». Она, как отметил глава МИДа, гласит, что «мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа».

«Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», — сказал он.

Пристайко привел в качестве примера ситуацию с пенсиями. По его словам, власти попытаются сделать так, чтобы проживающие в Донбассе не должны были каждые два месяца приезжать для перерегистрации, чтобы получать «несчастную пенсию». «А сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год», — пояснил министр.

Читайте также: Под Киевом сожгли дом Гонтаревой

Глава МИДа заявил, что условная «формула Зеленского» подразумевает под собой переход к неким «новым радикальным действиям», если в ближайшее время не получится решить проблему с войной на Донбассе. «На все про все у нас есть от полугода до года. И «формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная «формула Зеленского», — заключил Пристайко.

Донбасс, Вадим Пристайко, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 17 сентября 2019
Понедельник, 16 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016