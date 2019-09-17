Глава МИД рассказал о существовании «формулы Зеленского» по войне на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.

Отвечая на вопрос, есть ли у Украины «формула Пристайко» или «формула Зеленского» по прекращению войны на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, министр сказал, что «формулы Пристайко» не существует, однако имеется условная «формула Зеленского». Она, как отметил глава МИДа, гласит, что «мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа».

«Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», — сказал он.

Пристайко привел в качестве примера ситуацию с пенсиями. По его словам, власти попытаются сделать так, чтобы проживающие в Донбассе не должны были каждые два месяца приезжать для перерегистрации, чтобы получать «несчастную пенсию». «А сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год», — пояснил министр.

Глава МИДа заявил, что условная «формула Зеленского» подразумевает под собой переход к неким «новым радикальным действиям», если в ближайшее время не получится решить проблему с войной на Донбассе. «На все про все у нас есть от полугода до года. И «формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная «формула Зеленского», — заключил Пристайко.