Пристайко объяснил, почему в Минске не согласовали «формулу Штайнмайера»

Трехсторонняя контактная группа в Минске из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде».

«В среду в Минске трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание „нормандской четверки“ о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже», — сказал Пристайко.

Он отметил, что, возможно, в текст, который обсуждается на трехсторонней контактной группе, будет что-то добавлено или отнято — ведь именно для этого им и передали этот текст, чтобы они с ним работали.

«Во что он превратится — или он останется без изменений, или что-то будет добавлено — это должна решить трехсторонняя контактная группа», — сказал министр.

Пристайко не смог сказать, когда состоится следующая встреча контактной группы: «Когда договорятся. Но, может, и видеоконференция будет, а не встреча».

Ранее Пристайко сообщил о том, что он 2 сентября на встрече советников лидеров «нормандской четверки» в Париже дал согласие на так называемую «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.