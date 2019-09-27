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Министр считает, что уменьшение прав работников в новом Трудовом кодексе создаст рабочие места

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Министр считает, что уменьшение прав работников в новом Трудовом кодексе создаст рабочие места

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявляет, что новая редакция Трудового кодекса будет направлена на либерализацию трудовых взаимоотношений работодателя и работника.

«Сейчас Трудовой кодекс на этапе концепта, который мы предлагаем. На самом деле, есть желание, чтобы он был достаточно либеральным, в том числе в плане контрактных отношений. Главная идея, чтобы наши трудовые отношения были менее зарегулированы. Вы, наверное, сами знаете, сколько работодателю стоит создать рабочее место, а потом, если у него не складывается с сотрудником, то какая тяжелая процедура увольнения. Документ будет направлен на либерализацию взаимоотношений работодателя и работника», — сообщила Соколовская агентству «Интерфакс-Украина».

Министр отметила, что гибкость на рынке труда и в трудовых отношениях важна для всех, потому что будет создаваться больше рабочих мест.

«В этом и суть либерализации, чтобы работодатели не боялись создавать рабочие места, чтобы им это было несложно потом администрировать», — добавила она.

Среди прочего, Соколовская опровергла тезис, что либерализация Трудового кодекса для работодателей будет неким наступлением на права работников.

«Я не считаю, что либерализация трудовых отношений плохая для человека. Есть опыт зарубежных стран, который показывает, что при либерализации трудовых отношений реально создаются рабочие места, и появляется гибкость для работников. Это не только и не столько для работодателей», — подчеркнула министр.

По ее словам, через три-четыре недели Минсоцполитики, Минэкономики и профильный комитет парламента наработают концептуальные вещи, с которыми уже можно будет выходить на обсуждение.

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На уточняющий вопрос, заработает ли новый Трудовой кодекс с 1 января 2020 года, Соколовская отметила, что «это немного оптимистично, но мы бы хотели сделать это как можно быстрее». «Команда работает, чтобы в сроки, более или менее, вкладываться», — добавила министр.

Трудовой кодекс, Юлия Соколовская
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