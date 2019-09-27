Войти
Гончарук уверяет, что паниковать не нужно и с МВФ все хорошо
официально
Гончарук уверяет, что паниковать не нужно и с МВФ все хорошо
В правительстве не намерены восстановливать авиасообщение с РФ
позиция
В правительстве не намерены восстановливать авиасообщение с РФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инфраструктура
RSS

Депутаты хотят заставить операторов покрыть мобильным интернетом всю территорию страны

219
Депутаты хотят заставить операторов покрыть мобильным интернетом всю территорию страны

Народные депутаты от партии «Слуга народа» просят мобильных операторов разработать механизм, позволяющий достигнуть полного покрытия мобильным интернетом территории Украины.

Об этом сообщил депутат Марьян Заблоцкий (фракция «Слуга народа») по итогам встречи с налоговым комитетом и операторами.

«Когда мы ездили с «Зе!Командой» в избирательный тур, то мобильный интернет у нас работал только в областных центрах. Это недопустимо! Интернет — это сверхважно для доступа к образованию и медицинским консультациям. Интернет для всех — это также свобода от олигархических телеканалов. И только покрыв всех интернетом, мы сможем реализовать программу «Государство в смартфоне», — написал он на своей странице в Facebook.

Заблоцкий, в частности, приводит данные операторов о том, что мобильным интернетом покрыто лишь 70% населения страны, а покрытие еще 30% им экономически невыгодно. «По словам представителей „Киевстара“ и Vodafone, для полного покрытия нужно менять их аппаратуру, установленную еще в 1990-х. А отработать эти деньги в районах и селах нереально», — добавил депутат.

По его мнению, одним из механизмов, стимулирующих увеличение покрытия, может стать ставка ренты для радиочастот. «Годовой доход „Киевстара“ составляет примерно 10 млрд грн, Vodafone — 5 млрд. За частоты все операторы платят 2,6 млрд грн ренты. Конечно, не везде мобильный интернет будет прибыльным. Но радиочастоты, на которых его можно давать, ограничены, и находятся в руках этих операторов.... Ставка ренты привязана к покрытию населения. Меньше покрываешь — больше платишь. Больше покрываешь — меньше платишь. Правильный подход государства для обеспечения населения интернетом», — добавил Заблоцкий.

По его словам, «операторов попросили вернуться с предложением, которое будет балансировать их доходы, с одной стороны, а доступ населения к образованию, медицинских консультаций и админуслуг — с другой».

Читайте также: Министр считает, что уменьшение прав работников в новом Трудовом кодексе создаст рабочие места

«Уверен, что кроме налоговых стимулов, мы можем также сделать много в части регулирования, чтобы облегчить эту задачу для операторов. Как бы там ни было, процесс покрытия населения мобильным интернетом мы ускорим», — подытожил Заблоцкий.

В свою очередь заместитель главы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко (фракция «Слуга народа») в комментариях к посту Заблоцкого отметил, что этот вопрос нужно решать комплексно путем изменения устаревшего законодательства.

мобильные операторы, мобильный интернет
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 27 сентября 2019
Четверг, 26 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016