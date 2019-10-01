Войти
Разумков покидает пост главы партии «Слуга народа»
позиция
Разумков покидает пост главы партии «Слуга народа»
Гончарук пригрозил проблемами «нечестным ФОПам»
официально
Гончарук пригрозил проблемами «нечестным ФОПам»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Снижение price caps может привести к веерным отключениям электроэнергии, - член комитета Совета по энергетике

654
Снижение price caps может привести к веерным отключениям электроэнергии, - член комитета Совета по энергетике

Снижение верхней границы стоимости электроэнергии (price caps) не позволит ТЭС закупить уголь, что приведет к веерным отключениям электроэнергии. Об этом написал народный депутат Украины Михаил Бондарь на своей странице в Facebook.

«Главное предостережение против снижения прайс-кепов в следующем. На мировых рынках энергоносители — газ, уголь, мазут — традиционно дорожают с октября по март. Поэтому снижать прайс-кепы исходя из текущей цены угля я бы не советовал. Если снизить прайс-кепы на осенне-зимний период, то угля ТЭС не купят. А если не купят, то нас ждут веерные отключения. Я надеялся, это мы оставили в прошлом... », - написал Бондарь.

По его мнению, аргументы инициаторов такого решения не выдерживают критики. В частности, на упрек председателя комитета ВР по вопросам ТЭК Андрея Геруса по снижению стоимости угля на мировых рынках, он ответил, что стоимость топливной составляющей в тарифе ТЭС так же снизилась.

«О тарифе. На 2019 он планировался НКРЕКУ в размере 2,07 грн/кВт-ч. Фактический тариф — 1,51 грн/кВт-ч. Имеем снижение на 27%. Но надо учесть, что топливная составляющая составляет 70% себестоимости. Следовательно, несложно подсчитать, что топливная составляющая снизилась на 35%. Есть 35% снижение мировой цены угля и 35% уменьшение стоимости топливной составляющей в тарифе ТЭС», — пояснил Бондарь.

Кроме того, он добавил, что снижение ценовых ограничений ударит по государственным шахтам и повлечет дальнейший рост задолженности по зарплатам перед горняками шахт.

«Снижение верхней границы цены электроэнергии больно ударит по госшахтам. Энергетики будут вынуждены покупать у них уголь по более низкой цене. По себестоимости угля шахт 3,9 тыс. грн/т это может окончательно добить государственный угольный сектор, задолженность по зарплате в котором составляет 1,3 млрд. грн. Инициаторы снижение прайс-кепов это учли? Очень хочу увидеть от них соответствующие выкладки и обоснования», — написал Бондарь.

Читайте также: Как именно в Украине собираются легализовать азартные игры

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЕКУ) не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии «на сутки вперед» и внутрисутоочном рынке (price caps).

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что существующие ограничения (price caps) на рынке электроэнергии едва покрывают цену угля, поэтому отказ НКРЕКУ их снижать обоснован.

электроэнергия, энергорынок, Михаил Бондарь
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 1 октября 2019
Понедельник, 30 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Старая страна нового президента

Зеленский не мессия и никогда им не был - никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно – не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016