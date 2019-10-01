В Кремле намекнули на срыв переговоров в случае отказа Киева от «формулы Штайнмайера»

Если власти Украины откажутся зафиксировать «формулу Штайнмайера», описывающую процесс придачи Донбассу особого статуса, это существенно затормозит переговорный процесс. Об этом, как передает РБК, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Кремль продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей, но, конечно, это существенно затормозит весь процесс», — сказал Песков.
«Формула Штайнмайера» (по имени экс-главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера) описывает процесс ввода закона об особом статусе Донбасса. Она предполагает, что закон будет временно действовать на время выборов в Донецкой и Луганской областях, а после отчета ОБСЕ по итогам голосования вступит в силу на постоянной основе. Сейчас эта формула официально не закреплена. Ее фиксацию на бумаге глава МИД РФ Сергей Лавров называл одним из основных условий проведения саммита в «нормандском формате».
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