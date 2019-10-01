СМИ сообщили о подписании украинской делегацией в Минске «формулы Штайнмайера»

Украинская делегация подписала во вторник «формулу Штайнмайера» на очередном заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе. Об этом ТАСС сообщили источники, близкие к переговорам в Минске.
«Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской четверки», — отметили они.
В то же время Офис президента Украины анонсировал срочный брифинг без указания темы встречи с прессой.
Первоначально предполагалось, что «формула Штайнмайера», представляющая из себя механизм предоставления особого статуса Донбассу, будет завизирована еще на предыдущей встрече 18 сентября. Однако, СМИ сообщали, что в последний момент украинская делегация отказалась ставить подпись.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это заседание контактной группы должно прояснить позицию Киева в отношении «формулы Штайнмайера».
«Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих обязательств», — сказал Песков.
При этом он заявил, что возможный отказ Украины подписать «формулу Штайнмайера» существенно затормозит весь переговорный процесс по урегулированию на Донбассе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016