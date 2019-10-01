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СМИ сообщили о подписании украинской делегацией в Минске «формулы Штайнмайера»

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СМИ сообщили о подписании украинской делегацией в Минске «формулы Штайнмайера»

Украинская делегация подписала во вторник «формулу Штайнмайера» на очередном заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе. Об этом ТАСС сообщили источники, близкие к переговорам в Минске.

«Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской четверки», — отметили они.

В то же время Офис президента Украины анонсировал срочный брифинг без указания темы встречи с прессой.

Первоначально предполагалось, что «формула Штайнмайера», представляющая из себя механизм предоставления особого статуса Донбассу, будет завизирована еще на предыдущей встрече 18 сентября. Однако, СМИ сообщали, что в последний момент украинская делегация отказалась ставить подпись.

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Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это заседание контактной группы должно прояснить позицию Киева в отношении «формулы Штайнмайера».

«Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих обязательств», — сказал Песков.

При этом он заявил, что возможный отказ Украины подписать «формулу Штайнмайера» существенно затормозит весь переговорный процесс по урегулированию на Донбассе.

Донбасс, формула Штайнмайера
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