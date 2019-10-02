В Кремле позитивно оценили принятие Украиной «формулы Штайнмайера»

Принятие Украиной формулы Штайнмайера является позитивным фактом и важным шагом на пути достигнутых ранее договорённостей, хочется надеяться, что процесс и дальше будет развиваться в русле реализации минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

«Само подтверждение формулы Штайнмайера, которая, кстати говоря, была принята всеми участниками нормандской четвёрки, включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, является важным шагом на пути реализации тех договорённостей, которые были достигнуты ранее», — сказал Песков, говоря о приятии Украиной формулы Штайнмайера.

«Сейчас хочется надеяться на то, что мы и дальше пойдём по пути реализации минских договоренностей, ибо это является единственным возможным способом для урегулирования украинского конфликта на юго-востоке этой страны», — добавил он.

Песков рассчитывают, что в ближайшее время появится ясность в перспективах проведения саммита в «нормандском» формате.

«Подписание состоялось только вчера, поэтому, конечно сейчас все заинтересованные стороны, представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит», — сказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

Напомним, что контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.