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Поправка Геруса об импорте электроэнергии принята в интересах ферросплавных заводов, - Кучеренко

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Поправка Геруса об импорте электроэнергии принята в интересах ферросплавных заводов, - Кучеренко

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус пролоббировал поправку относительно импорта электроэнергии в интересах владельцев ферросплавных заводов. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя, кому выгоден импорт.

«Тому, кто покупает сегодня относительно дешевую электроэнергию из России. Тому, кто законтрактовал. Там совершенно конкретные фамилии, кто получил контракт на российскую электроэнергию на поставку сюда, и которую комбинаты сегодня условно покупают. Сегодня наши металлургические, в первую очередь ферросплавные заводы, у которых электроэнергия составляет очень большую долю в себестоимости, крайне заинтересованы в том, чтобы удешевить электроэнергию. Но цена вопроса, на минуточку, 1,5 миллиарда гривен годовая», — сказал Кучеренко.

Депутат также отметил, что запускать Россию на наш энергорынок очень опасно, так как она может его уничтожить, и это ставит под угрозу энергонезависимость Украины.

«Сегодня российскую электроэнергию мы запускаем и отодвигаем „Энергоатом“, и отодвигаем наши тепловые станции. Но это очень опасная логика, играть с российской электроэнергией. У нас доктрина, наоборот, интегрироваться с европейской энергосистемой, а мы в результате делаем шаг назад и интегрируемся с российской электроэнергией», — отметил Кучеренко.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

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18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Ранее медиа-директор ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная заявила, что импортируя электроэнергию из России мы поддерживаем оккупанта и ставим под угрозу свою энергетическую безопасность.

электроэнергия, Андрей Герус, Алексей Кучеренко
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